盛‧舞者｜麥秋成含淚Foul隊員 方紹聰因頸傷被淘汰 (18:00)

無綫節目《盛‧舞者》昨晚（14日）播出第8集，上回講到狄易達戰隊，在第二輪齊舞戰勝出，這一集以「鬥心」為主題的第二輪Battle戰，達仔隊在5個回合中，總共贏了3個回合，力壓其餘兩隊奪得Battle戰第一名及第二輪總冠軍；落敗的王君馨及麥秋成戰隊，需各自淘汰一名隊員。

第二輪Battle戰與第一輪有少許分別，各隊只能派出3名成員、輪流出戰5個回合的比賽，取得第一名隊伍可獲50分，第2及第3名則分別獲得30及20分。秋成隊派出孖8（李俊華）、俊堅及Odi；君馨隊派出小林、Gordon及被形容為「最勁炸彈」的Pizza，達仔隊則派出Monkey J.、Tania及達仔本人。

Monkey J.、俊堅、孖8、達仔、Pizza都有Battle及街舞經驗；Tania完全沒有相關經驗，但由於身手柔軟靈活，又有一定舞蹈底子，拍埋4位「高手」並未有失色；加上Gordon、Odi亦傾盡全力演出，高難度動作目不暇給之餘，眾人將舞蹈融入現場音樂節拍中，令觀眾看得過癮，評判團亦激讚：「三隊都好正，Respect！每一隊都有互動性，做到真正Battle應該有嘅交流。」

Tania更獲評判封為Battle戰MVP：「將現代舞用嚟Freestyle Battle好正！音樂感發揮得非常直接，好Impressive。」達仔事後指Tania對霹靂舞或街舞是完全零經驗，只是靠意志苦練，難怪會練至大腿有瘀傷。

最終達仔隊頭3個回合取得全勝，比賽還未完成已肯定會在Battle戰中獲勝；君馨隊與秋成隊最後關頭分別派出Pizza及孖8做「鐡膽」，最後二人各取一回合需要進行額外一round比賽決定第2名，最終孖8「舞」贏Pizza，秋成隊獲得Battle戰第2名。綜合第二輪齊舞及Battle戰成績，頭三名順序為狄易達隊、君馨隊及秋成隊，君馨與秋成因而需要淘汰一名隊員，被淘汰的分別是拉丁舞能手Anson及奶仔（方紹聰）。

秋成傷感透露Foul奶仔原因，是想對方好好休息：「佢第一次比賽已整親頸，成個排舞佢都好辛苦，係時候畀佢休息吓，希望你明白，在心中。」奶仔則感性回應：「我入咗TVB 11年，一直做演員，有時會覺得跳舞好似同工作冇乜關係，又搵唔到錢。但今次呢個節目，令我發現原來好多嘢唔一定要對工作有幫助，唔一定要搵到錢，其實我跳舞好開心，呢個已經足夠。」

（即時娛樂）