大叔的愛｜女角也搶鏡 簡慕華黃德斌4次演情侶夫妻 徐㴓喬跟韓君婷撞樣 (19:19)

簡慕華（左一）曾跟黃智雯、黃翠如及梁嘉琪拍劇。（資料圖片）

ViuTV人氣劇《大叔的愛》除了令幾位男角包括呂爵安、盧瀚霆、黃德斌和邱士縉等爆紅外，幾位女角簡慕華、練美娟和徐㴓喬，同樣人氣急升。現年44歲的簡慕華，在劇中演KK（黃德斌飾）前妻袁慧珠（Francesca），並與Louis（邱士縉飾）發展姊弟戀，不少網民也十分受落，又指這段姊弟戀看得舒服，二人演得自然。

簡慕華在2000年參加香港小姐而入行，當年她三甲不入，之後加入無綫，曾演出多部劇集，當中《火舞黃沙》、《烈火雄心3》、《心戰》、《金枝慾孽貳》和《刀下留人》等，更是她的代表作；簡慕華還憑《心戰》在《萬千星輝頒獎典禮2012》獲提名「最佳女配角」。在2017年，簡慕華拍完《超時空男臣》後與無綫解約，結束17年的賓主關係。

到今年，簡慕華演出ViuTV劇集《大叔的愛》，亦是繼2012年《心戰》、2016年《鐵馬戰車》及2018年港台劇《義想天開》之《走一圈》後，第4次跟黃德斌合演夫妻或戀人角色，而兩人在《大叔》的演技備受讚賞，好評如潮，簡慕華無論樣貌和身形也保養得宜，獲讚美魔女。

混血藝人徐㴓喬（Asha）在《大叔的愛》演方梓芊，她暗戀「田田」呂爵安，更向對方表白，同樣獲網民讚賞。不少網民指Asha無論樣貌和聲線，也跟前亞姐冠軍韓君婷相似。

至於練美娟在劇中演Carmen姐，性格為食又八卦，她跟平哥（楊偉倫飾）互生情愫，其中一幕二人在馬路中間的草地開餐，Carmen姐一手將雞髀撕開兩邊，令平哥嘆為觀止，相當爆笑。

（即時娛樂）