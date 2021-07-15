多圖‧兄妹情深｜對「小如豬」寵愛有加 呂爵安被封妹控 (20:28)

但隨着小如豬長大，Edan惜她時，她也即避開，十分搞笑。（Ig圖片）

MIRROR成員呂爵安（Edan）今年爆紅，歌影視三棲齊發，歌曲《E先生連環不幸事件》唱到街知巷聞，劇集《大叔的愛》收視口碑理想，成為網民熱話；電影方面，Edan跟吳君如、鄭中基和梁詠琪合演新戲《闔家辣》，加上廣告不斷，無論拍劇或演出綜藝節目，也放下偶像包袱，深受「爵屎」及網民追捧。Edan學歷不錯，是港大工商管理學士，森美早前更封他為「女婿安」。Edan向來孝順，他連拍多個廣告豬籠入水，受訪時曾表示想買樓送給媽媽，報答養育之恩。

Edan對胞妹呂蕙如（小如豬）寵愛有加，更被封為「妹控」。每年妹妹生日，Edan都會貼出跟妹妹慶祝的合照，並寫下感受；雖然工作忙爆，但Edan也抽空跟妹妹慶祝。5月時MIRROR舉行演唱會，小如豬也有捧場，Edan在後台鬧着玩惜妹妹，兄妹情深。

Edan今年24歲生日，他在Ig貼了和妹妹合照，並寫道：「24歲了，眨吓眼就廿頭變廿中，希望24歲嘅爵安繼續比心機，做好自己，唔好辜負身邊咁多咁愛錫你嘅人。亦希望小如豬唔好嫌棄啊哥，繼續俾阿哥黐住。（啱啱即刻話我好嘔心）。多謝晒大家嘅祝福！#佢話唔想出現係我IG #佢話想做個普通人 #希望大家唔好再舉報佢。」

去年小如豬16歲生日，Edan也寫道：「Happy Birthday to 我的小可愛。感激你陪伴了哥哥16年，放心，接著下來哥哥都絕對會繼續整天都煩著你黏著你。希望你每天都開開心心，健健康康，繼續做哥哥的心肝寶貝。」在小如豬13歲生日那年，Edan也有貼相：「肥妹生日快樂。睇住咗你13年啦，雖然你越大越唔得意，又唔比人鍊肚腩又唔比人錫，但係啊哥都係係會繼續咁錫你㗎，對阿哥好啲啦！」

（即時娛樂）