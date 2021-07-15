《寶寶》潮媽靚Look大檢閱 岑麗香分享襯衫小貼士 　 (21:10)

由岑麗香、馬國明、陳自瑤、龔慈恩和商天娥等合演的《寶寶大過天》迎來結局周，劇情緊湊。有網民對於劇中演員的衣著甚關注，演全職媽媽的香香，無論休閒造型、OL造型、仙氣造型均成為熱話。上星期劇情講述，香香為了迎合老闆要求，以3折買了名牌手袋，惹來老公游在山（馬國明飾）疑心，雙方因而爭執。

雖然該白色小手袋較後期才出場，但由於在該集「戲分」頗重，引來網民「查找」能力，剖析該手袋有幾好用之餘，還查找靚袋資料：「新加坡牌子嚟」、「我見到馬明打開嗰陣，可以成個風琴咁咁多格數，我都嘩一聲！」據知，該手袋由服裝部同事安排，不過劇集已拍了一段時間，故此要買同款手袋，可能有點難度。

香香駕馭靚衫能力，也受網民讚賞：「香香啲衫好靚，加上佢又著得好好睇。」談到造型備受網民喜愛，香香開心說：「首先好多謝網民鍾意我個角色啲衫同配搭。」她亦大方分享穿衣之道：「我平時襯衫會揀高腰褲同高腰裙，因為顯得條腰瘦啲、對腳長啲。鞋方面，我平時鍾意著白色波鞋仔，因為舒服、易著又易襯，襯裙或牛仔褲都得。」

香香續說：「百褶裙同過膝頭哥嘅裙，我覺得易handle同斯文啲；上身我會襯sweater又或者舒服恤衫，感覺專業啲。返工嘅話，間中襯件西裝褸，再加條腰帶，個Total Look望落已經唔錯。」

（即時娛樂）