大叔的愛｜田田接受KK求婚 黃德斌Edan婚紗Look「驚」艷登場 (22:59)

ViuTV人氣劇《大叔的愛》今晚（15日）播出第14集，劇情講到田田（呂爵安飾）與KK（黃德斌飾）來到台灣新公司。某天，辦公室有客人委託找房子，但預算有限，田田想到一個合乎價格的舊單位，並前往查探，但期間怪事連連，嚇壞田田。KK及後剛好趕到，雖然內心恐懼，但在田田面前強裝大膽，向着空無一人的房子大罵，表示如果真的有鬼就來纏上他，不要傷害阿田。

經過凶宅一事後，KK發高燒無法上班，田田細心照料KK，雖然笨手笨腳煮飯及收拾家居，但KK深受感動，KK亦乘機再次向田田表白，令田田感愕然。田田在家發現婚紗單張，並偷聽到KK在房講電話內容，令田田不知所措，更幻想和KK一齊穿婚紗的畫面。

經過在台灣共處日子，KK在餐廳內悉心安排向田田求婚，炮製驚喜，田田在圍觀人士的喜慶氛圍下，衝口而出答應KK求婚，KK則向田田送吻；KK打算與田田短暫回港，辧一個簡單而隆重的婚禮。他們返港後即相約舊同事短敘，並告訴他們婚訊，雖然眾人送祝福，但阿牧（盧瀚霆飾）明顯悶悶不樂，之後離開餐廳「解悶」，而梓芊（徐㴓喬飾）亦追上前了解。到明晚（16日）結局預告，田田和KK齊穿禮服行禮，另一邊廂阿牧跟梓芊哭訴自己未放低阿田，究竟三角關係最後如何呢？

而Edan和德斌的婚紗Look今晚「驚」艷登場，在網上洗版成熱話，不少網民表示最估不到Man到爆的德斌竟然穿起婚紗，還指他是「大隻新娘」；Edan亦放下偶像包袱，以婚紗Look示人，他還露出腋毛，相當搞笑！

（即時娛樂）