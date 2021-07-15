書展︱李佳芯閃現簽名 馬米高方健儀接棒打對台 (23:01)

李佳芯（Ali）、馬米高與方健儀去年推出新著作，因為疫情關係書展被取消，他們也未能在書展活動上跟粉絲見面與簽名。李佳芯今日突然現身書展，在出版社的攤位為她的散文集《心之所往》簽名，她在社交平台分享照片，對她無預警現身書展，有粉絲為「走寶」未趕及向Ali索簽名感可惜。Ali事後解釋因剛巧在附近工作，故入場感受書展的氣氛，逗留了一陣便離開。

馬米高與方健儀的粉絲留意了，周六（7月17日）有簽名會。馬米高去年推出《英文寫真》，當時他還印製閃卡準備在書展活動上送給粉絲，可惜書展未能如期舉行，他只有到書店簽名送閃卡。明天下午3時，馬米高會在明報出版社攤位舉行粉絲見面會。

方健儀也在周六下午3時於書展的一丁文化展台為她的著作《破天方—踩在斜槓線上》舉行簽書會，她透露特別嘉賓是方生（爸）、方太（媽)、方妹（妹妹）與洪生（老公）。頭50位入場並購買《破天方—踩在斜槓線上》的讀者獲送購皮革書籤，有她的熨金英文名簡寫「akn」，她會親手送給讀者並合照留念。方健儀留言：「我講過呢本書我的全數收益，會撥捐聖雅各福群會。食物會過期，化妝品會過期，但我的承諾永不過期。無論你以正價買，或折扣價買，我一樣每本捐$10。『施比受更有福』，感謝大家過去一年給我機會，希望到時見到你啦！」

（即時娛樂）