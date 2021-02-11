專頁出Post集氣黎明尾場搵MIRROR做嘉賓 引爆粉絲罵戰 (13:14)

有社交網專頁出Post叫網民集氣MIRROR做黎明演唱會尾場嘉賓，又稱成事的話是「完美交棒」，後來更指嘉賓出場是廁所位，結果引爆粉絲罵戰。（資料圖片 / 明報製圖）

黎明（Leon）正在紅館舉行《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》，頭3場請來不同嘉賓上台。Leon首晚開騷時與嘉賓林海峰合唱人氣王姜濤的《蒙著嘴說愛你》，令現場歌迷及一班「鏡粉」非常驚喜，姜濤知道後也在社交網發文致謝。第4及第5場演唱會沒有嘉賓，Leon選擇一個人唱足全場。

有社交網專頁就Leon沒請嘉賓一事出Post，要求網民集氣希望MIRROR可成為黎明演唱會的尾場嘉賓，稱成事的話就是「完美交棒」，帖子更加上MIRROR《Warrior》其中一句歌詞「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」。這篇帖子惹來Leon的歌迷不滿，強調黎明才是演唱會主角，他們入場就是想睇Leon，不是為睇嘉賓。有歌迷對帖子中一句「完美交棒」不滿，留言「根本完全唔同級數」、「乜嘢集氣？交乜嘢捧？點解要混為一談，係咪搞錯地方，要追鏡仔咪去ViuTV囉」。

豈料，該專頁竟留言指「冇嘉賓就淨睇明仔；有嘉賓就either大家開心吓or廁所位，各取所需」，隨即激嬲埋一班「鏡粉」，紛紛留言炮轟，有粉絲斥︰「廁所位...小編你會唔會尊重吓人好啲」，也有網民說︰「嘉賓黎明自己請㗎，唔係主辦單位，黎明不嬲都係只係想做自己鍾意嘅嘢，尤其演唱會，所以唔係為咗乜嘢talking point。鍾意鏡仔真係唔係問題，希望鏡仔做嘉賓都唔係問題，但你用嘅字句就無尊重個藝人，然後你話嘉賓係廁所位，更加盡顯你唔識尊重藝人。」

（即時娛樂）