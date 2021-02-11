2003年SARS期間到化糞池拍戲 鄭伊健難忘黎明完全唔驚 (13:48)

黎明（Leon）昨晚舉行第6場紅館演唱會，請來鄭伊健做嘉賓。向來是「金句王」的Leon變身「手勢王」，在台上自創全新示愛手勢，用手指做圓圈動作放在眼睛前，表示「人群之中我只看到你」，全場尖叫。伊健上台後即時活學活用，令Leon驚喜大笑。

Leon與伊健2003年曾合作拍攝電影《雙雄》，伊健回憶當年有兩件事令他非常深刻，他說︰「你可記得有場戲在一條很靚的隧道拍？那地方是化糞池，當時沙士（SARS）好犀利，在這樣的環境下拍攝，我很驚，但你十分淡定，還笑住跟我打招呼。當時我心想，我們一齊拍戲，你不驚，我也不用驚。」Leon笑笑道︰「其實我不知道那裏是化糞池，拍完回家後才知道。」

伊健又讚Leon很有紳士風度︰「當年我們也很喜歡車，我有天駕車到片場，Leon說想看看，我將車匙交給他，叫他隨便玩！他打開車門後沒有立即上車，而是坐下來，雙腳在車門外拍拍鞋底才踏入車廂，因為他不想整污糟車廂，很有紳士風度和禮貌。大家要學，很加分的！」Leon自言一直有此習慣。伊健又說：「當年我們拍完這套戲，疫情就消失了，希望今次我們第一次在紅館合唱後，疫情會盡快消失。」Leon和他擊掌叫好，並合唱一曲《友情歲月》。

（即時娛樂）