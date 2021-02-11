關注組「前夫」現身ViuTV《晚吹》 數老婆追MIRROR瘋狂史 (15:13)

ViuTV昨晚播出新一集《晚吹-又要威又要戴頭盔》，請來「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」中5位「前夫」分享另一半的追星瘋狂史。版主RC繼之前在群組分享太太要更換姜濤代言的洗衣機，再在節目中爆料，指老婆偷偷將姜濤的應援物品放入衣櫃。

另一位「前夫」表示太太是李駿傑（Jeremy）的粉絲，日聽夜聽Jeremy的新歌《夢言》。他說︰「我聽了18個小時，她瘋狂到將家中的公仔，以及我的模型搬埋出來，迫它們一齊聽。我有兩部手機，太太有一部，家中有兩部平板電腦，她用5部機同時轟炸我，因為5部機不可能同步，結果像回音一樣，會聽到出現幻聽。」太太同樣喜歡Jeremy的另一位「前夫」表示老婆買到全個冰箱都是Jeremy代言的雪條，然後迫他食。有「前夫」為了求婚，將自己的婚照改圖成盧瀚霆（Anson Lo）和老婆的合照，雖然惹來其他「前夫」批評，但他坦言出發點是想令太太開心。有「前夫」自爆被老婆迫剪盧瀚霆的髮型，又要他學盧瀚霆的衣著打扮，令他擔心會中暑。

幾位「前夫」勸谷友對另一半多點包容，並強調MIRROR不會令大家婚姻破裂，最重要是尊重對方的喜好，如真的頂不住就坦白說出來。版主RC呼籲各谷友要珍惜生命，無時無刻要警惕住自己要求生。

（即時娛樂）