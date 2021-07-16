單對單︱江美儀自爆離婚原因︰步伐不同兼生活習慣不協調 (15:55)

無綫訪談節目《單對單》明晚播出最後一集，主持黎芷珊請來經歷失婚痛楚的江美儀現身，分享離婚後如何享受一個人的快樂。江美儀2018年被爆跟吳君如胞弟吳君祥分手兩年，及後更被踢爆他們其實早於2006年在西雅圖登記結婚，因此兩人分開是離婚，不是情侶分手。江美儀在節目中透露離婚原因︰「大家步伐不同，他也很大壓力。他是某某的兒子、某某的弟弟，以及邊個的男友，他永遠沒有一個很清晰的身分。」江美儀自言因為工作關係，經常不能陪吳君祥外出應酬，令對方要聽閒言。她說︰「可能是很小的一句說話，我覺得他聽到後會覺得我們的身分好似有距離。」

一個愛熱鬧和朋友，另一個就愛浪漫，加上生活習慣不協調，令江美儀愈來愈不開心，即使雙方曾嘗試挽救婚姻，最後還是離婚收場。她說︰「我見他沒特別行動想箍煲，或者我要求高，我希望他這樣那樣，可能他做了，我不察覺，或者不是我想要的，佢曾說過做不到我想他做的事。他有驚喜的，有找我朋友開驚喜派對，但我不想要這些，我想兩個人燭光晚餐，真的頂唔順！」江美儀回憶向前夫提出回復朋友關係的契機，是對方到了內地工作後，她發現一個人也可以很開心和自由。對於這段關係，江美儀坦言雖有受傷，但沒有遺憾，曾經愛過就可以了。她不排除有天會再找另一半，只是不會再同居，不想再重新適應生活。

（即時娛樂）