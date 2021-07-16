獲洪金寶誠邀演出 梁家輝收「親情價」拍《七小福》 (17:08)

梁家輝昨晚（15日）出席電影《七小福》發布會，身穿唐裝衫、手執一把寫上「福」字紙扇的家輝表示，原來他仍未知在戲中演什麼角色：「洪導演（洪金寶）以前找我拍戲，全是演反派，說我個樣奸，今次可能都是奸角，他們誠意邀請我演出，不知演什麼角色都照來，大家拭目以待。」

他透露拍攝以七小福為題材的電影，是他從影多年心願，因為他小學讀寄宿學校，很好奇有寄宿學校小孩子不用讀書，只是學京劇，他說：「電影生涯接觸到這故事，讓我進入這個世界，令我演藝生涯很圓滿。」

問到是否收友情價？家輝說：「不是友情價，是親情價。在電影圈多年，粵劇和舞台劇都做過，京劇未接觸過，感覺離我遠好多，對七小福的寄宿生活非常感興趣。」他表示不敢讀這類寄宿學校，笑說：「一定畀阿媽打，阿媽打慘過師父打，阿媽無人性。」

談到他早前在胡楓（修哥）紅館演唱會扮謝賢（四哥），連四哥都大讚好似，說以後可以找家輝做替身。家輝透露四哥當晚不方便，修哥才找他，四哥日後有需要幫忙的話，樂意做對方替身。

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（即時娛樂）