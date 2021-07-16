聲夢傳奇｜6位參賽者爭五強席位 冼靖峰打定輸數？ (17:20)

《聲夢傳奇》明晚（17日）播出一集，6位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi），爭奪最後五強席位，進入下周一（19日）決賽。

身為主理人的李克勤因需離港工作，未能參與最後兩場比賽，在離港之前最後一次拍攝，克勤對學員感不捨：「不知不覺投放咗好多感情喺你哋身上，今日都懷住一個唔係好開心嘅mood同你哋做嘢。」克勤準備驚喜給6位學員，就是邀得張敬軒擔任「星級舞台指導」，不過，張敬軒笑指自己是「星級保母」，會盡力照顧一眾學員，並完成重要任務。

Chantel和Gigi分別由Gin Lee（李幸倪）及JW（王灝兒）擔任導師。軒仔聽完她們演繹，大讚Chantel及Gigi：「同一首歌同一個旋律，帶畀聽歌嘅人唔同的感受。Chantel呈現一個純情女孩子，坐喺巴士入面；Gigi嘅控制十分之好，技巧十分成熟。」軒仔笑指終於明白克勤為何會在節目中，露出「慈父的笑容」。

Aeren和Yumi挑戰跳唱歌曲，AGA（江海迦）及衛蘭分別擔任導師。她們在團賽對戰中演繹《跳舞街》，青春及合拍表現獲評審與網民喜愛。今次對戰爭取出線，Aeren卻發生意外，眼部發炎要做手術，故帶傷應戰。不過，Yumi及Aeren認為比賽結果不是最重要，反而希望合力做好表演。

另一組對戰是Archie與Rock，泳兒及周柏豪分別擔任導師。Rock指今次對戰是預計之內，Archie則一早「打定輸數」。不過經過多場比賽後，二人坦言打破成見，學識互相欣賞，希望今次比賽會變成一個好的作品。

（即時娛樂）