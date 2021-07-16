獲港台邀請擔任創作總監 馬浚偉對時事政治節目不感興趣 (19:16)

【今日直擊】馬浚偉（馬仔）繼早前獲香港電台邀請主持節目《同理‧繼續傾》，曾惹來到港台擔任高層傳言，他已否認。今天馬仔出席港台電視《國劇830：號手就位》宣傳活動，獲港台顧問（節目）及新成立的「創意組」主管何重恩宣布，馬仔擔任創作總監。

馬仔表示創作總監工作，除了在電台廣播節目提供意見，主力是在港台電視31台節目，構思不同類型節目，這也是他很快答應理由，他說：「我已講明，時事及政治節目我不懂做的，亦都不太大興趣，最大興趣想做是有關社福、資訊、文教及音樂節目，還有籌備製作現代版《溫故知新》及類似當年入行我與霑叔（黃霑）主持的《江山如此多FUN》的節目。」

馬浚偉強調自己絕不能取代已辭職的助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐，因他依然是兼職身分，不是公務員，他要逐年更新合約，而他的建議最終能否實行，都要經過港台決定，不過他表示已和一眾高層傾過，幾位高層思想都很開放，不認為製作節目會有掣肘，他說：「不是以為做創作總監大晒，想做什麼就做什麼，都要去傾和磨合。」

問到可擔心被拿作和無綫首席創意官王祖藍比較？馬浚偉即說：「不同！差好遠，他是首席創意官，我只是做到手都直，完全兩件事，他主力做綜藝娛樂，我一定做不到。」

（即時娛樂）