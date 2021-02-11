藍奕邦千字文讚《大叔的愛》幫助LGBT社群：Upgrade到應有嶄新面貌 (18:08)

ViuTV人氣劇《大叔的愛》今晚（16日）播出大結局，該劇由開播至今成為網上熱話，不少網民洗版，觀眾讚黃德斌轉型成功，喜感十足。MIRROR成員呂爵安和盧瀚霆這對「田牧CP」亦成功入屋，人氣再攀升，連帶其他演員包括簡慕華、練美娟、陳子豐、徐㴓喬、邱士縉和楊偉倫，也備受關注。

藍奕邦昨晚在facebook撰千字文，分享他對《大叔的愛》的感受，他表示除了劇本本身好笑、演員出色外，對他而言增添多一層意義。

藍奕邦在fb寫道：「如果你同30年前正值步入青春期嘅我講，30年後香港電視會有一套男男愛情喜劇，喺黃金時間播出，我真係打死都唔會信。你20年前，甚至10年前同我講，我都唔會信。

過去咁多年，大家都見識過TVB點樣喺電視劇入面present LGBT群組㗎啦。Gay一定係乸型嘅，trans一定係變態殺手，同性關係一定係『有問題』無好下場，角色一定係古明華演蘇基之類嘅騎呢image，等等，所有最負面最古舊嘅stereotype無限放大。閣下網上search『TVB同志角色』，會搵到好詳盡嘅資料。

終於，2021年，ViuTV上映呢套 #大叔的愛，唔單止有LGBT representation，仲有田一雄呢一種sexually fluid嘅representation。有兩男kiss scene，有兩男求婚，有兩男同居，而一切都present得自然舒服，感覺就是跟異性戀愛無異。

阿牧阿田可以係兩個乾淨健康嘅鄰家男孩，KK可以係一個事業有成嘅成熟大隻靚佬，Gay唔一定係標奇立異，係肉酸，係不務正業，we can be decent just like everyone else，呢一種方式嘅presentation，係我呢一輩嘅人等咗好耐先等到嘅奇蹟。

最欣慰嘅係，你上ViuTV個fb睇，係完全無嗰啲『嘔心』『該煨』『道德淪亡』『希望佢哋鍾意返女人』等old school homophobic comments，反而大家係叫阿牧追番阿田，阿田氹番阿牧，KK好有型好可愛等等。好似坊間忽然間好開放好接受同性戀咁添！係咪真㗎？當然，睇戲還睇戲，現實世界可能係另一回事。但我諗呢套如果係TVB劇，唔好講多，早5年播，我唔相信接受程度會係咁。

所以，我好感動，某程度 #大叔的愛 係幫助緊normalize LGBT community。你睇劇入面，田牧KK嘅同事朋友，除左頭一陣嘅驚訝，之後大家都完全無嘢，唔會大驚小怪。某程度，你身邊嘅人都可以因為睇左 #大叔的愛 而變得咁chill。

當一班睇開TVB嘅媽媽，都會同仔女一齊追一齊笑，都會覺得田牧好登對好靚仔，會覺得KK好man好有型，你諗係幾大進步。上一輩嘅可能睇咗呢套劇，而令一個想同屋企come out嘅年青人，將會have a much better time coming out，因為佢哋對LGBT社群，有咗一個新嘅reference point，唔再係TVB古明華同變態人妖殺手，而係賞心悅目嘅Edan、Anson Lo同黃德斌，Mirror咁紅、德斌又咁有資歷，都肯演同志，其實同志，又真係無咩嘢啫！

對LGBT culture陌生嘅直人，睇完呢套劇亦會洞悉到gay relationship係可以好純粹好有愛，會互相照顧、互相陪伴，just like any other relationship because that's really just the way it is。

所以，想多謝ViuTV，尤其是喺呢個要消滅異色、順從建制嘅年代，仲會拍一套咁能夠提升小眾嘅劇。呢陣子係香港生活真係好難笑得出，但呢三個星期起碼有一個鐘頭，我可以暫時忘記一切盡情開心。亦多謝三位主角，放下偶像包袱，拋低鐵漢形象，令廣大香港觀眾對LGBT社群嘅印象，可以upgrade到一個應有嘅嶄新面貌。」

（即時娛樂）