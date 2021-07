藍奕邦千字文讚《大叔的愛》幫助LGBT社群：Upgrade到應有嶄新面貌 (18:08)

ViuTV人氣劇《大叔的愛》今晚(16日)播出大結局,該劇由開播至今成為網上熱話,不少網民洗版,觀眾讚黃德斌轉型成功,喜感十足。MIRROR成員呂爵安和盧瀚霆這對「田牧CP」亦成功入屋,人氣再攀升,連帶其他演員包括簡慕華、練美娟、陳子豐、徐㴓喬、邱士縉和楊偉倫,也備受關注。

藍奕邦昨晚在facebook撰千字文,分享他對《大叔的愛》的感受,他表示除了劇本本身好笑、演員出色外,對他而言增添多一層意義。

藍奕邦在fb寫道:「如果你同30年前正值步入青春期嘅我講,30年後香港電視會有一套男男愛情喜劇,喺黃金時間播出,我真係打死都唔會信。你20年前,甚至10年前同我講,我都唔會信。

過去咁多年,大家都見識過TVB點樣喺電視劇入面present LGBT群組㗎啦。Gay一定係乸型嘅,trans一定係變態殺手,同性關係一定係『有問題』無好下場,角色一定係古明華演蘇基之類嘅騎呢image,等等,所有最負面最古舊嘅stereotype無限放大。閣下網上search『TVB同志角色』,會搵到好詳盡嘅資料。

終於,2021年,ViuTV上映呢套 #大叔的愛,唔單止有LGBT representation,仲有田一雄呢一種sexually fluid嘅representation。有兩男kiss scene,有兩男求婚,有兩男同居,而一切都present得自然舒服,感覺就是跟異性戀愛無異。

阿牧阿田可以係兩個乾淨健康嘅鄰家男孩,KK可以係一個事業有成嘅成熟大隻靚佬,Gay唔一定係標奇立異,係肉酸,係不務正業,we can be decent just like everyone else,呢一種方式嘅presentation,係我呢一輩嘅人等咗好耐先等到嘅奇蹟。

最欣慰嘅係,你上ViuTV個fb睇,係完全無嗰啲『嘔心』『該煨』『道德淪亡』『希望佢哋鍾意返女人』等old school homophobic comments,反而大家係叫阿牧追番阿田,阿田氹番阿牧,KK好有型好可愛等等。好似坊間忽然間好開放好接受同性戀咁添!係咪真㗎?當然,睇戲還睇戲,現實世界可能係另一回事。但我諗呢套如果係TVB劇,唔好講多,早5年播,我唔相信接受程度會係咁。

所以,我好感動,某程度 #大叔的愛 係幫助緊normalize LGBT community。你睇劇入面,田牧KK嘅同事朋友,除左頭一陣嘅驚訝,之後大家都完全無嘢,唔會大驚小怪。某程度,你身邊嘅人都可以因為睇左 #大叔的愛 而變得咁chill。

當一班睇開TVB嘅媽媽,都會同仔女一齊追一齊笑,都會覺得田牧好登對好靚仔,會覺得KK好man好有型,你諗係幾大進步。上一輩嘅可能睇咗呢套劇,而令一個想同屋企come out嘅年青人,將會have a much better time coming out,因為佢哋對LGBT社群,有咗一個新嘅reference point,唔再係TVB古明華同變態人妖殺手,而係賞心悅目嘅Edan、Anson Lo同黃德斌,Mirror咁紅、德斌又咁有資歷,都肯演同志,其實同志,又真係無咩嘢啫!

對LGBT culture陌生嘅直人,睇完呢套劇亦會洞悉到gay relationship係可以好純粹好有愛,會互相照顧、互相陪伴,just like any other relationship because that's really just the way it is。

所以,想多謝ViuTV,尤其是喺呢個要消滅異色、順從建制嘅年代,仲會拍一套咁能夠提升小眾嘅劇。呢陣子係香港生活真係好難笑得出,但呢三個星期起碼有一個鐘頭,我可以暫時忘記一切盡情開心。亦多謝三位主角,放下偶像包袱,拋低鐵漢形象,令廣大香港觀眾對LGBT社群嘅印象,可以upgrade到一個應有嘅嶄新面貌。」

(即時娛樂)