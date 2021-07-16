全民造星IV︱黃榕面試後爆喊 花姐︰40歲人還想入行卻未準備好 (18:33)

【今日直擊】ViuTV《全民造星IV》吸引逾4000人報名，節目監製花姐（黃慧君）、導師梁祖堯（阿祖）、許廷鏗，以及未來女團經理人戴穎（Wing）連日來為參加者進行面試。花姐自言對女生有偏見，不愛睇靚女，不懂如何對她們評分，因此少參與面試。提到選人準則，她說︰「我最憎扮可愛、扮可憐、扮無知的女仔。我不是要排斥MIRROR粉絲，而是因為她們參賽目的不是真正為上舞台，應該要讓給真正想表演的人。最好找到唱得、跳得又演得的女仔。」

黃榕日前面試後爆喊，稱被花姐和阿祖狠批，花姐說︰「我原本不知道黃榕是誰，當日見她帶自己的寫真集來面試，覺得沒需要賣弄性感去吸引人，而且她唱、跳也不夠好，40歲人還想入行卻未準備好。她態度好好，見她被人鬧仍笑笑口，我其實很心痛，覺得她不應這樣辛苦自己。」提到有網民投訴面試安排混亂，花姐致歉，指面試者人數眾多，時間嚴重延遲才有混亂，同事已盡量通知她們來面試。Wing稱未決定女團人數，希望不會像MIRROR一樣有12人。

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（即時娛樂）