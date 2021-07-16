阿女又戀嚟｜鍾慧冰為女兒林靜莉擇偶 啜核點評眾男士 (18:18)

ViuTV全新戀愛真人騷《阿女又戀嚟》，將於下周一（19日）晚首播。父母一心想寶貝女嫁得好，對好男友、好老公自有定義，而現代女性只求跟另一半夾得埋，兩代人思想、愛情觀及擇偶條件各異。

節目邀得4個家庭參與，與30名精壯英俊男士配對，各家庭共選2名男士，1名是阿女的自選人物，另一名則是由父母欽點，阿女則會與兩名「男友候選人」雙線發展1個月；阿女拍拖時，父母則會用上帝視覺，全程偷窺阿女拍拖，點評「男友」甚至是阿女的表現。「父母之命」、「自由戀愛」，到底結果會怎樣呢？

節目甫開始，父母率先在「相睇牆」，憑男士的相片及簡單介紹，為女兒揀選合適人選。大部分家長為女兒揀對象時，表現得心大心細，過程中不停揣摩女兒喜好。每對父母將有3名心水人選，逐一見面了解後，便會從中揀選1名男士與女兒拍拖。

藝人鍾慧冰（冰姐）亦有參加節目，為女兒林靜莉（Jeannie）擇偶，一向腦轉數甚高的冰姐，以「你啲字咁似小學生嘅！」、「點解你化妝咁濃嘅？」及「你月入兩三萬，夠唔夠應付拍拖支出？」當面點評3位候選心水，內容非常啜核，令各位男士非常緊張！

（即時娛樂）