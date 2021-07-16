曾擔任Edan歌曲MV女角 譚旻萱率真男仔頭恨演戲 (19:47)

Angelababy（左圖）師妹譚旻萱（右圖），曾和Edan合作拍MV而備受注目，她的樣子甜美，但性格偏向男仔頭。（大會提供/資料圖片）

新一代廣告女神、有「港版朴敏英」稱號的譚旻萱（Mandy），是Cool Style旗下的小師妹。現年20歲的她青春無敵，入行1年多獲不少廣告客戶垂青，去年一輯飲品代言廣告，及後為MIRROR成員呂爵安（Edan）擔任《E先生連環不幸事件》MV女主角，成功攻陷網民的心，followers急升。

師姐Angelababy（楊穎）是法國某高級時裝品牌的品牌大使，最近Mandy同樣受加持，得品牌厚愛的她，獲邀到中環的期間限定店擔任嘉賓，Mandy應攝影師要求，擺出不同甫士影靚相，亳無怨言。

入行後一直廣告不斷，Mandy說：「我性格好鍾意對人，入行後都適應得幾快，我鍾意呢行有唔同種類嘅人，大家嘅故事都唔同，好有趣。」知名度日增，Mandy稱感恩接拍了Edan的MV，現時在街也被人認出，她笑說：「Edan有一定知名度，畀機會我拍到呢個MV，大家會識埋我，好感恩有呢個機會，近排喺街都有人認得。」年紀輕輕的Mandy目標清晰，她早就認定自己要在多姿多采的圈中成長、增廣見聞，Mandy說：「我入行冇幾耐，我求嘅唔係attention，我係想識多啲、見多啲，屋企人畀我自由地做自己想做嘅嘢，我寧願見多啲個世界多過買樓，雖然買樓都想嘅，呢個係理想生活，不過要慢慢嚟。」

Mandy有漂亮外表，但內在卻是男仔頭個性，因為她的直率惹人喜愛。談到受廣告商愛戴，會受寵若驚嗎？她卻「倒米」說：「其實我鍾意拍MV多啲，廣告要嘅係簡單靚就得，冇咩故事，冇咩需要發揮，邊個角度靚，點樣帶出品牌獨特嘅地方，我大概掌握到，所以我都係喜歡做同演藝有關嘅工作，我會喺生活上扮吓呢樣扮吓嗰樣，扮黑社會，我會更加有興趣。」

（即時娛樂）