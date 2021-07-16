專訪｜《聲夢傳奇》重女輕男 冼靖峰何晉樂搏盡爭冠 (21:02)

何晉樂表示起初試過看到別人評語而不開心，但後來學識調節，無建設性的評語便一笑置之。（陳釗攝）

無綫《聲夢傳奇》總決賽將於7月19日舉行，外界焦點雖然放在3位人氣女學員身上，但當中兩位男參賽者，23歲的冼靖峰（Archie）和25歲的何晉樂（Rock），實力也不容忽視，兩人聲線備受肯定，隨時以黑馬姿態跑出。

Archie是男子組中呼聲最高，除了唱得外，亦有學歷，名校喇沙出身、港大畢業，現任職銀行Management Trainee，外形與朴寶劍更有幾分相似。談到曾參加《全民造星II》，但去到60強止步，今次轉戰另一舞台獲讚賞，Archie表示不能說吐氣揚眉，功勞歸導師和其唱歌老師，也慶幸那次比賽經驗，令他知道什麼歌適合自己，「那時一定有氣餒，那麼早被淘汰，會懷疑自己唱歌是否真的不濟，後來我去學習音樂製作，又認識了一班音樂人朋友，從他們身上學到很多，令我重拾信心」。

Rock本身也擁有高學歷，兩年前於英國修讀藥劑學碩士課程後回港，現從事保險行業，不過他心底裏愛唱歌：「我中學時已很喜歡聽張敬軒的歌，和看一些唱歌比賽，試過被Gin Lee（李幸倪）唱《If I Ain't Got You》所感動。慢慢在網上認識了一班玩Busking朋友，展開我一段每逢暑假回港Busking的日子。」

節目播出以來，外界反應較「重女輕男」，男學員往往被忽略。Archie覺得這是動力，會想令自己不斷增強，超越她們。Rock認為女仔向來較吃香，加上她們年紀細都做到大人的程度，所以備受關注，這都會激發他們有所反思。

選擇參加真人騷，便預了會有不同聲音，當面對網民抨擊時，Archie和Rock表示最緊要識得把評語分類，有建設性的會看，為鬧而鬧的就不會太在意。Archie認為表演者很需要「自覺」，不要受別人的說話而去肯定或否定自己。Rock表示起初試過看到別人評語而不開心，但後來學識調節，無建設性的評語便一笑置之。

決戰在即，Archie和Rock揚言會搏到盡。Archie起初自覺會被淘汰，來到這個階段已超出預期，對奪冠抱平常心，但盡力而為。Rock則自嘲常被人說不是高大靚仔，做幕後應更好，但當聽到觀眾鼓勵，令他明白要享受舞台，抓緊每個表演機會：「我們要尊重這個舞台，但不是要有爭勝的心。」

他們表示最大敵人其實是自己，希望帶給觀眾突破演出，戰勝自己，而在比賽過程中，他們也從對方身上學習和吸收了不少。Archie和Rock欣賞炎明熹（Gigi），聲線具個人特色，而且個性搞笑。雖然Archie和Rock現時有穩定正職，但他們若有機會，也想朝音樂事業發展，不覺得浪費了學歷。

（即時娛樂）