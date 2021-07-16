曾志偉後悔冇參加明星運動會 譚俊彥李君妍獲頒最喜愛運動員 (21:15)

【今日直擊】譚俊彥、羅孝勇、劉穎鏇和陳曉華等，今日出席無綫《明星運動會慰勞宴》，由無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉頒發「最喜愛運動員」大獎，分別由譚俊彥、李君妍、孔德賢、何慈茵和崔錦棠奪得。曾志偉表示：「好後悔沒參加明星運動會，想和煎pan（陳展鵬）搓兩板（乒乓球），足球現在唔掂，前鋒和後衛都走唔郁，中場還可以，永遠企喺中場。」

譚俊彥為了參加跑步項目，事前練習1個月，初賽成績非常好，400米跑出1分06秒，打破自己的紀錄，可以進入決賽，無奈要開工，不能繼續參賽。本月底是他生日，兩劇在手的他應該在工作中度過，但他不介意，因為他曾許生日願望是有工開，「小朋友的學費很貴，有工開是開心的，不知大女送什麼給我，我不物質，一張卡足以令我開心」。

問陳曉華有沒有留意新一屆港姐，她說：「有睇首輪面試，有幾個好可愛、清純，希望見到她們真人，反而好想和她們入營10日，因為我當年參選無得出埠，一班港姐沒一齊共處過，不過我要拍劇，應不能去。」

李君妍則表示《姊妹淘》突然被腰斬，事前沒人通知，存貨做到本月23日，錄影最後一集時，大家慶功當歡送會，之會就播奧運，希望奧運後節目會翻生，用另一個形式見觀眾。

（即時娛樂）