黃凱芹激動叫粉絲停止拍片 險差錯腳跌落台 (16:32)

黃凱芹（Chris）昨晚在西九戲曲中心舉行首場音樂會，是疫情下第一位在該場地開騷的流行曲歌手。他感激全場歌迷戴住口罩，冒生命危險來睇騷，並笑言︰「每當唱得太用力，我都會噴口水，前排粉絲要小心。雖然我已打了疫苗，但如果害怕，前排粉絲可以和後排的調位，價錢一樣。」Chris在台上唱出一曲《我的爸爸》。他說︰「每次現場唱這首歌都會一仆一碌，不知為何每次唱也失敗。不過，我現在已一把年紀，應該應付到。」可惜，他一如以往一開聲就哽咽，唱至尾聲時更泣不成聲。音樂會尾聲時，Chris忍不住叫台下歌迷停止拍片，改為亮起手機燈一起營造氣氛。站在台邊的他更激動得險差錯腳跌落台，幸有驚無險。

完騷後，Chris強調不是鬧歌迷，只是關心他們只顧拍片，不能亮起手機燈營造氣氛。Chris說︰「機會不多，我希望全場粉絲發揮團結精神一齊玩。我平時沒舉行粉絲聚會，難得集齊粉絲們，不要誤會我的好意。」提到他獻唱《我的爸爸》時感觸落淚，Chris表示︰「今次能唱完整首歌已算成功，但我喊到一地紙巾。」被問到下次會否轉戰更大場地開騷，他說︰「香港演出場地難申請，永遠申請不到大型場館。今次能在這個歌劇院模式場地演出，就當慶祝出道35周年，還自己心願開騷。」

（即時娛樂）