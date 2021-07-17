東京奧運會︱方力申忌酒店住尾房 買紀念品畀最掛住嗰個 (22:42)

「2020 東京奧運會」將於下周五(7月23 日)揭幕，無綫電視派出多隊攝製團隊及 5 位奧運主持前赴日本東京進行採訪，早前吳業坤及周奕瑋率先啟程，其餘 3 位奧運主持方力申、陳約臨及何振然昨日（16日）跟 TVB 奧運製作隊伍起程。 方力申全程直擊由機場到返酒店的過程，他於晚上8時半到達，在機場經過多個關卡，包括填表、提供深喉唾液樣本測試、多次證件檢查與「嘟」東奧OCHA app，最後用了3小時25分鐘才上旅遊巴離開成田國際機場。

大隊落車後分行李再各自坐的士去預訂的酒店，他終於凌晨1時許才抵酒店。小方拍了20幾集《鬼上你架車》 變得好八卦，自言要識規矩先敲門，他住近尾房而尾房是對正走火通道，他自言自語提醒自己不要亂講嘢，重覆說：「打搞晒！唔好意思！要住廿幾日。」打開房門，他形容：「間房細到打唔開行李，點做運動？呢鋪返嚟一定變肥仔！大鑊啦！」他有15分鐘時間可以落樓下便利店買嘢，他形容自己餓到極點但面對美食誘惑，他只買了水便返房間執行李與沖涼。

小方於凌晨4時才睡覺而今早8時要起身為一日的工作做準備。今日他跟大隊到奧運廣播中心，繼續忍口唔食午餐，因為不能運動故只好少吃東西，收工後他返酒店，由於房間太細故他們在走廊開枱食飯，還飲威士忌放輕鬆。小方去到日本最掛住一個人，在廣播中心有奧運紀念品售賣機，他第一時間買了奧運版的士車仔給契仔Nico，因他超鍾意車。小方留言：「冇辦法啦，Nico咁可愛，我做契爺又點會唔錫佢喎！」

（即時娛樂）