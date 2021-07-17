盛‧舞者｜林子超因心臟病放棄跳舞10年 (21:58)

無綫《盛‧舞者》進入倒數階段，決賽由原定的7月21日（下周三）晚提前至明晚（7月18日）播出。昨晚播出決賽前夕最後一集，王君馨戰隊於第3輪齊舞戰的演出外，更有新一輪Battle戰。向來注重造型的君馨隊以型格黑色透視形象現身，全員更穿上高跟鞋，配以混合不同情緒的肢體動作及舞蹈，獲主持錢嘉樂大讚有華麗感，惟評判毁譽參半。君馨隊最後得221分，與狄易達戰隊同分。

Crew Battle分開個人及群體兩部分，經過數輪混戰，秋成隊及達仔隊在6個回合中各贏3個回合。秋成隊最終以6分之微勝出，隊員Odi（陳善渝）、陳俊堅、鄭雋熹、卡文（關嘉敏）及孖8（李俊華）全數進入星期日晚播出的決賽。

達仔隊與君馨隊則分別挑選了Monkey J.及Anisha以「復活成員」身分晉身決賽。「熱血達仔」坦言揀Monkey J.入圍是想「話畀人知咩係街舞」，君馨則希望Anisha能帶住特別的意義晉身決賽。

林子超臨別一刻感性透露自己有心臟病，他開心因為參與此節目而再次接觸放棄了10年的夢想。他說︰「我讀演藝學院時已做了開心臟手術，那時一直以為已經遠離跳舞，但相隔10年再接觸，我很想向追求夢想的人說，幾掙扎也好，只要有機會都可以突破所有事。」

（即時娛樂）