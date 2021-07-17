專訪｜盧瀚霆入行3年心態變強壯 接受批評跳出舒適圈 (23:54)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）人氣爆燈，主演ViuTV劇集《大叔的愛》大受歡迎，順勢推出新歌兼該劇片尾曲《不可愛教主》。Anson Lo一改跳唱風格，大唱情歌。

Anson Lo表示新曲歌名有兩個解讀，分別是「不可．愛教主」和「不可愛．教主」，前者是很愛而不可愛，深知無機會一起，但仍守護住對方，很珍惜二人相處時光的那種寂寞；後者則絕望一點，已知無可能、想放棄，而不斷說服自己不可再愛。Anson Lo自言若遇到喜歡的人，會盲目去愛，連對方缺點都愛埋。他心目中的理想對象類型，外型非首要條件，最緊要孝順、尊重家人和有上進心，但他現在沒時間想拍拖的事，專注工作。

他在《大叔的愛》飾演的暖男阿牧角色獲觀眾喜愛，現實中的他自覺精神上是一個細心男，樂做朋友的「樹窿」，是很好的傾訴對象和聆聽者。

入行快3年，Anson Lo自覺變化最大是心態上強壯很多，以前面對不好評語會很介意，現在卻覺得很有用，「例如有人話我厚粉、濃妝，別人講得出口即是代表你還有改善空間，會令我反思是否不要每次都那麼濃妝，應在適當場合化適合的妝，這是很好的提醒，不要永遠只看好的評語，停留在自己的舒適圈。」

獲神徒（粉絲）無條件支持，給予「教主」Anson Lo很大力量。早前生日獲神徒連串海陸式慶生應援，Anson Lo坦言很驚喜，好像全城跟他講生日快樂一樣，這種感覺從未感受過，很榮幸得到大家的生日祝福。

欲知專訪詳情，請留意明日（7月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）