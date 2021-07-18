《性/生活》｜戲內外選擇一樣 女主角莎拉情傾大隻男阿當 (00:57)

阿當迪莫斯在《性/生活》的演出引起觀衆注意，他的社交網有不少健身操肌照片。（網上圖片）

美劇《性/生活》（Sex/Life）上月25日在影視串流平台Netflix上架，故事講述Billie與任職投資銀行的Cooper婚後住在紐約市郊豪宅，育有一子一女，一切看似幸福美滿。但Billie婚前與音樂監製Brad有過一段情，兩人為種種原因分手收場。Billie對看似理想的家庭生活開始覺得沉悶，並把過往與Brad的激情寫在日記裏，卻被Cooper偷看了，加上Brad哀求復合，Billie的婚姻出現危機。

劇中第3集Brad在健身室浴室全裸一幕掀起熱話，劇中Billie對他念念不忘，現實生活中扮演Billie的《重彈頭》女星莎拉薩希（Sarah Shahi），亦在拍劇期間與飾演Brad的《戀棧》阿當迪莫斯（Adam Demos）成為一對。

現年36歲的阿當迪莫斯來自澳洲，曾在父親的公司當建築工人，到23歲才入學校進修演技。與姬絲汀娜米利安（Christina Milian）合演的愛情喜劇《戀棧》2019年8月在Netflix上架，讓他嶄露頭角。去年3月宣布他是《性/生活》的主角之一，該劇原定去年春天開鏡，受疫情影響，延至8月底，並在同年12月拍竣。他跟現年41歲的莎拉薩希劇中有多場激情戲，並因此撻着。後者跟美劇《無恥之徒》男演員史提夫賀維（Steve Howey）2009年結婚，育有一子及一對龍鳳胎，但去年5月申請離婚，未知是認識了阿當迪莫斯後的決定，還是婚姻一早出問題。不過兩人開始發展後，不時在社交網公開合照放閃，例如今年5月底阿當生日，兩人就一起慶祝。

有關《性/生活》的詳細報道，可留意7月18日明報娛樂版「開箱」。

（即時娛樂）