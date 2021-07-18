早餐界代表鬥講金句 張敬軒與黎明合唱《我的親愛》圓夢 (13:54)

黎明（Leon）昨晚舉行第8場紅館演唱會，請來跟他一樣是「早餐界」代表人物的張敬軒（軒仔）現身。Leon表示自己媽媽是北方人，爸爸是南方人，軒仔說他剛好相反︰「我們都是南北方的混血兒。」他又對Leon表示︰「你不可以空肚食早餐，我就食完早餐仍是空肚！」Leon追問原因，軒仔答︰「家裏請了位十分優秀的家務助理... 所以我們上次食飯時，我吃很多，吃了兩份。」Leon感嘆︰「有時真能訓練到EQ。」

軒仔原來是Leon的忠粉，他坦言沒想過可以站在黎明的舞台上，又說單是歌曲前奏也令到他似回到最開心的年代。軒仔續說︰「以前有前輩對我說，要跟崇拜的藝人保持距離及幻想空間。我和Leon近年吃過一餐飯後才開始有聯絡。我2002年入行，行內每當有人提到黎明，大家都會話『佢真係好好人』。的確，Leon是我遇過、相處過的前輩當中最體貼的人。我一直稱呼他為『黎生』，但他叫我稱他『Leon』。我心想，一叫Leon，就想叫自己做阿May。我覺得今晚是很夢幻的一晚。」

合唱《我的親愛》前，軒仔對Leon說︰「我識唱你所有歌曲，今晚選了這首你很少公開唱的經典歌。疫情下不可以和觀眾握手，但這首歌可以跟大家互動，大家一定識唱及識做動作。今晚可以和你合唱這經典名曲，我圓夢了！」音樂響起，軒仔問觀眾：「各位阿May準備好未？」全場觀眾立即站起來，一邊大合唱，一邊跳舞做手勢，氣氛熱鬧﹗

（即時娛樂）