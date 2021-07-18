單對單｜離婚後曾睇心理醫生 黎瑞恩感激好友助走出陰霾 (14:54)

無綫（TVB）昨晚播出最後一集《單對單》，主持黎芷珊隨黎瑞恩（小恩子）到山上玩滑翔傘及到西貢買海鮮，體驗野外燒烤。

小恩子被問到昔日豪門生活時笑言：「以前都是普通人，我不可以被框框限住自己，有時想食魚蛋燒賣就去食。（豪門很多規矩要守？）我很自由，別人說嫁入豪門深似海，要早上7時請安，我沒有。（有指前老爺在生時很惜你）我做本分吧了，孝順父母是仔女必須做的。」

2014年，小恩子與曾智明離婚。她坦言當時很不開心︰「坐着時會突然喊，離婚時點都有覺得唔抵，但兩公婆經常吵架，仔女見到也不開心。（當時婚姻已出現問題？）是，性格不合，他又經常在內地忙工作。我自己性格是不相信你時，你說什麼都會窒你。」幸離婚一事得到仔女支持，令小恩子十分安慰。她回憶︰「他們說『媽咪唔緊要啦，你依家咪仲開心﹗』」小恩子表示女兒年紀很小時已很懂事，她感動落淚說︰「我生完細仔，開完刀要回家休養，當時女兒4歲，佢捉住我的手祈禱，希望神賜我健康，很感動！佢很老積的﹗」

小恩子回憶曾在最失意時看過心理醫生，因為怕食藥，最後靠自己及好友們的幫忙走出陰霾。她說︰「要感激梅小惠和李國祥在我最不開心時陪我傾偈，他們叫我想一想前夫是如何成長，我要理解及原諒他。真的幫得上忙，最後還要靠自己跳出來。」小恩子認為保持心境樂觀令其胰臟腫瘤消失：「我覺得很神奇，發現有事時是我突然在街上暈倒，被送入醫院後發現胰臟腫瘤令我血糖跌到去2。我問有沒有辦法，對方說沒有藥，唯一方法是開心點，這些病通常是屈出來的。」雖然經歷不開心的婚姻，小恩子坦言仍有少女心，依然渴望拍拖。

（即時娛樂）