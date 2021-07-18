聲夢傳奇｜炎明熹觀眾投票領先 姚焯菲隨時反超前 (15:35)

無綫《聲夢傳奇》明晚（7月19日）8時半舉行決賽，5強學員中以炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）最受歡迎，她們的代表參賽作品《沒有你還是愛你》及《戀愛預告》截至今日（7月18日）早上10時，已分別錄得190萬及340萬點擊。兩人在昨晚播出一集中同台對決，Chantel以14分力壓只得11分的Gigi，令人感覺Chantel似乎更有勝算機會。

不過，根據無綫公布的最新投票走勢，Gigi暫為觀眾投票第一名。截至昨晚12時，Gigi的總票數百分比佔37%，拋離Chantel 14%；第2名的Chantel總票數百分比為23%，第3名的鍾柔美（Yumi）則有16%。無綫有感觀眾反應熱烈，昨晚臨時加開TVB facebook專頁作額外投票渠道。Chantel若爭取最後機會拉票，大有機會後來居上。最終冠軍誰屬，仍存在很多變數。

觀眾明晚除可安坐家中觀看決賽，全港有11個商場會直播。無綫估計明晚會有不少粉絲在電視城外等候為偶像打氣，因直播錄影廠的佈景設計關係未能安排現場觀眾，無綫正積極考慮在可行情况下讓粉絲進入電視城欣賞決賽，讓他們在舒適環境下等候偶像慶祝的同時，亦免卻風雨及天熱之苦。

另外，早前一眾聲夢學員在「See See TVB」頻道抽籤交換畢業禮物，詹天文（Windy）及文凱婷（Aeren）竟分別抽到緋聞男友冼靖峰（Archie）及孫漢霖作為交換禮物對象，相當搞笑。

（即時娛樂）