姚焯菲決賽前夕病倒缺席綵排 大熱炎明熹只得一半信心 (17:51)

【今日直擊】無綫《聲夢傳奇》明晚舉行決賽，5強學員中的炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）現身電視城進行綵排，姚焯菲（Chantel）因賽前病倒未能現身。

Gigi表示暫時信心只得一半，要視乎明晚的臨場狀態。被問到可會緊張至失眠時，她說︰「ok，而且來到此地步已沒需要再去想失準的問題。」Yumi自言只有6成信心，自覺仍欠缺了一些東西，希望能在決賽上做到最好。對於Chantel賽前病倒，她們稱已送上慰問，希望Chantel盡快康復。Gigi也試過因聲帶受損影響而失準，她說︰「狀態對表演者來說很重要，身體不適會影響演出。」Gigi和Yumi在觀眾投票走勢上分別佔據第1和第3位，她們均表示沒留意。

兩位男學員被問到外界焦點放在3位女學員身上時，Archie說︰「是好事，令我們可調整好心理質素應戰。現在感覺如打爛仔交，擺明輸的了，但希望做到超水平演出。」Rock則表示︰「期望愈大，失望愈大。如果能勝出，反而會令觀眾驚喜。我在6進5的合唱演出後，已放下贏輸的心情，但始終是比賽，會以第一為目標。」

導師之一的泳兒表示Chantel已是第2次病倒，相信她可能太緊張。李幸倪又指各學員近日很辛苦，排練到凌晨，欠缺休息。

（即時娛樂）