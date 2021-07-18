田蕊妮監製紋身節目《墨水漂流》： 呢個節目真係好好睇 (23:55)

杜汶澤「喱騷」有新節目上架，田蕊妮監製的《墨水漂流》集8位香港的紋身師開Pop-up紋身店，互相交流，用墨水記錄客人每段獨特的回憶，故事有笑有淚，共11集。節目監製田蕊妮接受《明報》訪問，說多年前跟杜汶澤很喜歡睇《Miami Ink》，當時他們有衝動去當地找那些紋身師紋身。去年杜汶澤決定要製作一個香港的紋身節目，阿田於12月籌備拍攝，第一集播映網上反應很好，她開心說：「呢個節目真係好好睇！」

阿田稱早年跟阿澤看《Miami Ink》他們有衝動去當地找那些紋身師紋身，雖然最後沒有成行，但他們想製作一個香港的紋身節目，呈現這藝術文化。節目中紋身師Cody跟杜汶澤有淵源，兩人在2003年的電影《奇逢敵手》曾演情侶，Cody的丈夫Jimmy也是紋身師，在他們的幫助下聯絡其他紋身師，製作團隊亦在網上聯絡不同風格的紋身師加入。至於雷深如（J.Arie）是當學徒，呈現這行業的師徒制，她對紋身師的工作也有興趣，拍完節目也想繼續學。

《墨水漂流》是真人騷，顧客也是真實的，由於Pop-up store有期限，故要安排拍攝期。他們在網站招募，有不同故事主角，包括更生人士、美國前海軍、江湖大佬、罕見病患者、盧凱彤的粉絲、黃樹棠兒子，還有目睹母親燒炭自殺的人。拍攝過程中幕後也被感動而一起哭，但也有輕鬆開心的，並非所有故事也沉重，有娛樂性又有貼地的情感。

田蕊妮說：「紋身是藝術文化，這班紋身師是藝術家，並為此奮鬥，Dust講過紋身師若果只為掙錢，可能會害人一世，因為紋在皮膚上是一世的。老一輩會對紋身有偏見，我們不是鼓吹紋身，只是將真實呈現讓大家多了解。我也是『老派』人，以往看紋身師印象離不開反叛的聯想，但接觸過後，發覺Andy是超級暖男，好惜老婆。Yeeki不是wet妹，而是好媽媽。不能因他們的外表而產生偏見。」阿田沒有紋身，今次請Cody為她設計圖案，計劃在最後拍攝時紋，結果因拍攝太趕取消了。

阿田已為「喱騷」監製了幾個節目，她稱以前只是演員的身分，就做好本分，但成為製作人，由度節目開始已有很多未知與不安，有意想不到的事情發生要處理，有搏的心態。擔心節目好唔好睇，也要承受壓力，所以她聽到觀眾反應讚好時，心情會好激動。阿田感幸運是有一班好同事配合，其中大部分不是傳統電視台出身，故他們有創意、新鮮感而沒有傳統模式的框架。她說：「我對節目的要求是質素，我跟同事說，並非為做一個節目而製作，要拍一些自己真正想拍、有興趣的節目，觀眾會看到的。」

（即時娛樂）