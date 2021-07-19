談夫妻關係爆金句 借「棺材論」表心聲 黎明暗示已再婚？ (15:27)

黎明昨（18日）晚順利完成一連9場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》，尾場吸引不少圈中人捧場，包括黎明前緋聞女友李嘉欣和老公許晉亨、衛蘭、余德丞及蔡思貝等。

黎明唱完《情深說話未曾講》後，便開始Talk騷，他憶述早於20幾年前，去韓國做宣傳時，已有人叫他用手指做心心手勢，但當年回港後他只做過一﹑兩次，因他不太喜歡「細曳嘢」，特別是男人，感覺肉麻和含蓄，對住熱情的人會沒感覺，他說：「如果我對住山頂朋友做這個手勢，大家不但看不到，可能以為我在捽膠布，還拿着牙籤，不如直情講『I Love You』，起碼大家直接知道反應，好過（做心形手勢）那麼含蓄。」黎明再舉例：「為何說這動作永遠不能出現在悲情電影，如果有個人就快離世，主角攬住他做這個手勢，對方不會醒過來，最多笑番醒。」黎明表示沒什麼金句，只是以前受訪時，有時說話太「跳線」，所以才有「金句王」稱號。

他之後談到夫妻關係，有朋友都跟他說另一半婚前、婚後一個樣時，再爆金句：「我就跟他們說核心的外圍就是愛情，核心的內圍就變了親情，（婚後）層次的確是升了。在地球上，我們生活在表層，核心入面很熱住不了人，所以大家要互相珍惜、愛護和擁有。」

至於嘉賓環節，尾場由黎明親自擔任，他一人分飾兩角，他先由升降台降下，再重新升上來，逗得觀眾捧腹大笑。黎明轉跳脫語調說：「黎明請黎明無問題的，剛才的黎明已入了『棺材』（結婚是男人的墳墓），我代他由『棺材』行番出來，唱《情緣》給大家聽。」事實上，首場嘉賓林海峰（Jan）在台上跟黎明罕談家事，當時Jan曾問到：「太太好嗎？」當刻黎明答道：「好﹗」黎明並無否認女友Wing的「黎太」身分，加上昨晚的「棺材論」，疑似暗示已再婚。

去到尾聲，黎明笑說：「有時我很想坐在下面看黎明唱歌，但不行而已。」黎明亦識做在胸前做心心手勢，並自轉一周答謝大家，他說：「客氣說話不講了，但祝福說話怎樣都說兩句。祝大家身體健康、開開心心、工作順利，拍拖的開心，有家庭的開心，總之大家平平凡凡過一個美好人生。」粉絲再報以尖叫聲，亦祝偶像身體健康，並大嗌「我愛你！」演唱會10點半結束，黎明更說：「我們很快再見！」

（即時娛樂）