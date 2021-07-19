捲桃色風波｜遭內地網紅爆大鑊 吳亦凡否認誘姦迷姦 (16:31)

內地藝人吳亦凡捲入桃風波，他被內地網紅都美竹大爆「選妃潛規則」，還表示當中包括未成年少女。雖然吳亦凡一方表明會提告，但都美竹繼續在微博爆料，並撰千字長文，除了詳列房事對話及過程外，還爆出揞口費由8千萬人民幣加至2億人民幣，甚至說EXO前隊友壞話等。

都美竹表示爆料後遭騷擾，但她冇有怕，並列出吳亦凡罪狀，更表示目前自己手裏的東西，已經可以最少送吳亦凡十年牢飯。

由於事件持續發酵，吳亦凡在5月發表新歌《翱翔》時，當時官媒央視還幫忙宣傳這首歌，當時吳亦凡還將該發文置頂，然而爆出「選妃潛規則」後，有網民發現這篇文章連結已失效；同時，據內地傳媒報道，有多間品牌跟吳亦凡割席，終止雙方合作及代言。

到今早吳亦凡終於在微博開腔回應桃色風波：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』，當天聚會人很多，都會作證！我很抱歉打擾到大家。我申明，從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！」同時吳亦凡工作室今早亦再發嚴正聲明。

（即時娛樂）