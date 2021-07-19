馮允謙新歌MV延續吸血鬼情緣 盼操肌有成除衫冧「Jay迷」 (17:12)

馮允謙看來消瘦不少，原來他跟了營養師的餐單吃足1個月。（大會提供）

馮允謙（Jay Fung）新歌《因愛之罪名》好評如潮，MV中Jay飾演吸血鬼獵人，與女殭屍產生微妙感情，劇情引起網民熱議。Jay透露新歌MV故事延續上一首歌《思念即地獄》，他為追捕女吸血殭屍到紋身店，2人打起來，女殭屍握住他的頸，互相不忍了結對方生命，Jay交出子彈離開。

首次踏足紋身店，Jay坦言有紋身念頭，尤其對啤牌「葵扇A」情有獨鍾。他說：「我好喜歡Ace of spages，因為可以代表我對人生嘅諗法，人生好似賭博，好似有人覺得我中文唔叻，點解要返嚟香港參加歌唱比賽？其實我就係想賭一鋪，做人有時要冒險。」

MV通宵拍攝，期間團隊又吃晚餐又吃宵夜，現場還有大量零食，Jay非常自律，捧着自備營養餐盒，只有車厘茄和火雞肉三文治，未埋位時他狂做掌上壓，又隨手拿起8公升大水樽狂舉，手瓜胸肌谷到脹卜卜。

他說：「跟營養師餐單差唔多一個月，已經慣咗，唔再掛住Burger和Pizza，好多朋友都話我瘦咗，令我更有動力。我想健康和操弗啲，所以仲會去做Gym，我細佬喺屋企見我食得少又要做運動，話覺得我好慘。」問何時除衫讓大家欣賞他努力成果？Jay笑說：「最初目標只係想去沙灘游水唔好失禮，不過如果再操得更弗，可能下個MV會除晒....上衫！」

（即時娛樂）