前媳婦楊冪1年冇見「小糯米」 劉丹：疫情關係好難見 (19:42)

【今日直擊】劉丹、滕麗名、呂慧儀、林凱恩、林淑敏和許家傑等，出席《愛‧回家之開心速遞》之「開心迎奧運」活動，大玩奧運遊戲，十分搞笑。

有指劉丹的前媳婦楊冪，已有1年沒見過女兒「小糯米」，劉丹承認並說：「是呀。（小糯米有否和楊冪視像？）不知道她們有否視像，但小糯米有自己的電話，至於她們有沒有定時視像就不知道。（有否聽過孫女話掛住媽媽？）沒聽過，疫情關係好難見。」他透露「小糯米」將升小二，感慨時間過得很快，大讚孫女很可愛，和孫女玩得很開心，又指暑假會安排孫女學網球、高爾夫球和畫畫，讚孫女有畫畫天分。

另外，林凱恩養了多年的愛犬Momo於本月初離世：「像拍戲一樣，收到家人通知話Momo彌留狀態，我剛收工即跑回家見牠最後一面。牠很有靈性，又撐到到我回家，四目交投才離開，我抱着牠的身體由暖變冷，由軟變僵硬，第一次感覺死亡是那麼近！」

問她有否關心好友郭嘉文？她指對方幾好、幾開心。有傳郭嘉文跟李澤楷已分手？她說:「長期都傳分手，作為朋友，任何時候都會陪在她身邊，最重要她開心快樂。（是否容易約了？） 我們兩﹑三天就見面一次。（多過見男朋友？）感覺我是她的男朋友。」

（即時娛樂）