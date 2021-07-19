落選《聲夢》學員幫手拉票 詹天文撐炎明熹 文凱婷獲零分冇失落 (20:50)

【今日直擊】無綫安排節目《聲夢傳奇》10名落選學員，今天到銅鑼灣為進入決賽的終極五強學員拉票及呼籲觀眾投票，眾落選學員還即席獻唱，當中在比賽初段被視為大熱卻被淘汰的詹天文（Windy），特地選唱炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）在比賽中合唱過的《遇見》支持好姊妹，而以0分敗給Gigi無緣晉身五強的文凱婷（Aeren），就強調沒有失落。

Windy表示自己已投了Gigi一票，雖認為Gigi不是表現最穩定一個，但變化多端聲音好特別，一開口就能捉住觀眾的心，所以覺得Gigi一定會紅，她亦不會因未能入決賽而感心酸。Aeren稱可能卸妝不乾淨，早前左眼細菌感染，要入院做手術，現已康復很多，她笑道：「我不會因零分而不開心，因為可以和張敬軒合唱，已經賺了，話知佢幾多分！」她稱會投票給何晉樂（Rock），因看對方綵排已『嘩』了出聲，聽到有窒息的感覺。

張馳豪（Aska）及潘靜文（Sherman）首次獲安排擔任司儀，他們均表示沒有比賽那麼緊張，雖然也喜歡司儀工作，但唱歌一定會排第一位。對於有傳無綫8月舉行《聲夢傳奇》演唱會，二人直言仍未收到公司通知，都是看報道才知此事，也希望可開騷，因覺得自己在舞台上的時間實在太少。

（即時娛樂）