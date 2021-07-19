《聲夢》決賽｜姚焯菲輸得心服口服 冼靖峰稱賽果合理 (23:41)

【今晚直擊】無綫《聲夢傳奇》所有賽果塵埃落定，炎明熹成為大贏家膺總冠軍，而姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）一齊受訪，Chantel對自己演出有少許失望，但亦輸得心服口服，並讚炎明熹揀選的英文參賽歌練得好熟。問她會否繼續唱歌方面發展？她表示會，但首先要趁暑假追回學業。

Yumi則表示滿意自己今晚表現，亦認為炎明熹贏冠軍是實至名歸：「個個都覺得佢唱歌技巧係好嘅，我喜歡佢跳唱，真係好正，我都睇好佢。」

在評審獲得最高分的冼靖峰（Archie），未能躋身最後兩強，問到是否輸蝕觀眾投票？他說：「要怪真係怪自己唔夠高分，不過我都真係滿意（演出），都發揮晒所有嘢。（炎明熹3料冠軍合理？）合理，評審同觀眾都鍾意佢。」Archie表示要吃炸雞薯片慶祝，因為已有1年幾沒吃過，他又笑言要炎明熹攞5萬元請大伙兒食飯。

相關新聞：《聲夢》決賽｜擬暑假返內地探父母 炎明熹盼買樓贈家人

相關新聞：無綫力捧｜讚炎明熹可造之材 曾志偉為《聲夢》學員開劇

相關新聞：《聲夢》決賽｜炎明熹橫掃3獎 力壓Chantel膺全場總冠軍

（即時娛樂）