出爐影帝︱《一秒拳王》周國賢：香港人有超能力 愈踩會做得愈好 (00:39)

周國賢憑電影《一秒拳王》獲香港電影導演會年度頒獎典禮的「最佳男主角」榮譽。他回應傳媒，感謝大會頒獎給他，說：「呢個獎對於我嚟講，係盛載咗好多重量。喺拍攝到上映期間，我自己身體健康、心靈狀態、社會氣候都發生咗好多前所未有嘅改變，呢啲改變，令到我同埋我身邊嘅人同團隊都經歷過一啲好難捱嘅時刻。對我嚟講，《一秒拳王》唔單止係一部我可以做男主角，所謂『擔正』嘅戲，而係好似一個見證人，親眼睇住嗰段時間係幾難撐、幾咁唔容易。直到上畫之後反應咁好，都好似話緊畀我知，難撐嘅，我哋都會撐得過去，再唔容易嘅困境，你只要肯行落去，都一定會搵到出路！」

他笑稱自己由一個寫歌佬都可以變大隻佬，只要肯相信與堅持，無論面對任何事，奇蹟會發生。周國賢又說：「多謝《一秒拳王》整部電影嘅團隊對我嘅照顧、包容、鼓勵，大家兄弟姊妹間嘅熱血，令我喺夾band以外都搵到一個咁多手足之情嘅地方，無論喺咩地方都好，手足係好緊要㗎！好多人可能都覺得我係一個音樂人，無啦啦走嚟演戲... ...好似差錯腳咁。但其實私底下係一個好鍾意電影嘅人，平時我就算要持續開工，我每個星期都會抽時間睇一兩套戲，而如果我得閒嗰陣，我係絕對可以煲全日劇都唔會拎起支結他彈。而促使我由喜歡睇電影，變成可以投身電影業入面嘅人，一定要多謝導演，趙善恆先生！」

「再次多謝大家喜歡《一秒拳王》，喜歡周天仁，喜歡香港電影！好多人成日話樂壇已死、香港電影已死，成長過程中那段夾band歲月令我明白『挑機』嘅重要性！愈踩，就係會做得愈好。因為我哋都有一個共同嘅超能力，香港人嘅超能力就係唔會放棄。」

大會頒「榮譽大獎」給已故的陳木勝導演，英皇電影回應：「感謝香港電影導演會頒授榮譽大獎予陳木勝導演，多年來陳導演對電影界貢獻良多，傾心、傾力、傾情，竭力為《怒火》耗盡心血，香港動作片一代巨匠，當之無愧！」

（即時娛樂）