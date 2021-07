早前曾參加今屆港姐面試,被網民封為「東涌羅浩楷」的利愛安(Kirsten),雖然首輪面試已出局,但她人氣急升,兼被爆出已跟無綫簽約,她被林作形容是「進化版鍾麗緹」。有消息指Kirsten已加入《愛‧回家之開心速遞》劇組開工,日前黃建東在社交網上載和Kirsten合照,並寫道:「東涌羅浩楷 is in the house!She's such a sweet & kind heart and her brother is also very loving.Thank you for making my day! Welcome to the family & have fun shooting #開心速遞#(東涌羅浩楷來了,她甜美和親切,而她的哥哥也很有愛,歡迎加入我們大家庭,祝拍攝順利。」惟他之後刪走「開心速遞」hashtag。

《開心速遞》監製回覆傳媒時承認,Kirsten已加入劇組,希望有新面孔,同時港姐冠軍謝嘉怡原來亦即將加入劇組開工。

(即時娛樂)