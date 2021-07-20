拒做港姐司儀｜九龍塘大宅被指僭建 陳百祥稱內部裝修 (17:34)

【今日直擊】陳百祥（阿叻）出席食肆開幕活勳，阿叻大讚無綫《聲夢傳奇》辦得幾成功，昨（19日）晚他也收看決賽，指3料冠軍炎明熹（Gigi）有潛質，但對曾志偉指炎明熹似梅艷芳（阿梅）則過譽，阿叻說：「Gigi靚過阿梅少少，唱得很有性格，冼靖峰（Archie）都幾好，做藝人要聲色藝俱全，他基本唱得，當年四大天王，大家始終捧張學友，因為學友唱得，Archie才剛起步，現在又沒有很多競爭對手，較學友當年著數。至於姚焯菲（Chantel）才14歲，可以慢慢培養。」

問阿叻今年會否擔任港姐司儀？阿叻表示不做了，現在只玩不工作，還打趣表示和志偉「一山不能藏二虎」，他說：「做人最重要開心，別無所求，他（志偉）千萬不要找我，找阿倫（譚詠麟）和李克勤幫手，看他們幾忙，給機會年輕人，年輕人有創意，未來都是靠年輕人。」

有指阿叻的九龍塘大宅被指僭建，他笑謂僭建才可以參選特首，他說：「現在內部裝修，與別人無關。不過都開心，揭了我身家出來是好事，證明我有錢，暫時唔使撈，好小事，只是內部裝修。」

同場的石修剛拍完劇集《十月初五的月光》及電影《出租家人》，他表示《出》片中與曾志偉、陳家樂和周家怡等人合作，與方力申再演父子。談到新抱在社交網曬三點式性感相，他說：「她影相放上社交平台沒問題。」

（即時娛樂）