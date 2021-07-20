花兩年尋覓心動歌詞 鄭秀文化身「異能人」拍新歌MV (16:25)

天后鄭秀文（Sammi）以「異能人」造型，拍攝新歌《新造的人》MV，由電影界美術大師梁華生（James）擔任導演，單是其中一個比喻「母胎」的場景，就花了6天搭建，拍攝超過20小時。Sammi以多個造型演繹擁有異能的人去拯救朋友，當中淋雨戲分令她特別有feel，她認為汗水與淚水的結合，才成為新造的人。

Sammi說：「導演James設計『母體』場景，比喻初生嬰兒對未知的世界感到恐懼或新鮮感。我非常喜歡，可以表達好多面情緒和故事。每個人出生前都不知道外面世界是怎麼樣？有很多未知數，但又好像早已寫在生命冊內，『母體』這一幕對我印象最深刻。」

另一幕淋雨亦令她很有感覺，說：「淋雨對我意味生命嘅洗禮，當係雨水也好，淚水也好。每個人經過些種種洗煉之後，最終就會成為一個新造的人，雖然這一幕開始是雨水，但對我來說是既是汗水又是淚水。」

《新造的人》由Rapper Shimica作曲，她與Sammi前年於《#FOLLOWMi》演唱會中首度合唱，並成為好朋友。當Sammi第一次聽到Shimica這首歌的Demo時立即愛上，花了足足兩年時間物色歌詞，結果周耀輝、郭啟華和朱琳合寫的這份詞最打動她。

（即時娛樂）