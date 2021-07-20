姜濤孖蔡凡熙劉奕兒合演《超感應學園》8月7日台灣首播 (18:35)

由八大電視與香港ViuTV合作推出的校園奇幻劇《超感應學園》，8月7日起於八大戲劇台首播，除了蔡凡熙和劉奕兒外，MIRROR人氣王姜濤亦有份參演，今（19日）天八大電視公布預告，蔡凡熙形容自己在劇中角色個性：「非常大喇喇、只有3秒記憶！」劉奕兒則表示今次扮演非常不一樣的人物，她說：「這回我飾演陰間引路人，搭配我的穿著，我就告訴我自己，我是『灰無常』！」

故事講述具有靈異體質的男大生蔡凡熙，死而復生後與陰間引路人劉奕兒和姜濤等人，攜手幫未完成心願的靈魂了卻遺憾。日前八大電視搶先在官網釋出首支20秒短版預告，不到一天逾萬人關注，掀起港台網友洗版留言，尤其姜糖們狂洗版留言：「終於等到姜濤了，超期待《超感應學園》！」

今天八大電視首次曝光《超感應學園》主視覺，劉奕兒擺出「冤鬼退散」姿勢，蔡凡熙、姜濤等人一臉驚恐表情躲在她身後，展現該劇驚慄氛圍。劉奕兒透露因為劇情需要，《超感應學園》大多在晚上拍攝，也常到較「陰涼」地方取景：「拍攝時劇組替大家求平安符，甚至會安排師父在現場替我們『把關』，讓我們很安心。」

《超》監製唐在揚表示，疫情期間大家日子都苦悶、辛苦，加上近期劇集題材比較沉重，希望透過《超》帶給觀眾比較輕鬆，不一樣類型的戲，並透露：「《超感應學園》是一部有哭、有笑也有淚的校園奇幻劇，雖然給人感覺有點驚悚，透過演員的表現，卻是很歡樂的，也相信大家看了之後會很開心。」

（即時娛樂）