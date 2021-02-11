殺出個黃昏｜與賈曉晨婆媳大戰火藥味濃 馮寶寶等足60年 再與謝賢同框 (19:12)

由謝賢和馮寶寶主演的電影《殺出個黃昏》，上周四上映，上映5天錄得150萬票房，成績愈戰愈勇，片中馮寶寶（Bobo姐）、賈曉晨婆媳大戰，更惹來極高討論度，片中一句對白：「人生匆匆，就係為咗等敲嗰一下喪鐘。縱使你兒女成群，都總有一個係瘟神！」一句道盡Bobo姐角色遭遇。Bobo姐飾演的「蔡鳳」，原本一家四口過着幸福快樂日子，卻因孫兒校網問題，導致關係破裂，更引起罵戰。

人在馬來西亞的Bobo姐未能出席宣傳活動，她透過製作特輯表達對角色感受。Bobo姐說：「作為母親對子女嘅愛，就係冇得講回報嘅，如果佢哋講嘢唔啱聽、激氣，我會喊㗎，但我始終都係會原諒。最多咪一路喊一路祈禱，等到適當嘅時候，大家坐低落嚟，傾開個心結囉。」戲中演「惡新抱」的賈曉晨（JJ）亦借機會澄清：「我現實中唔係㗎！現實中好溫柔㗎！」

談到角色爆發力驚人，處理時壓力不少、Bobo姐坦言：「我明白監製（林家棟）嘅要求，咁啱我好享受喺工作上別人對我有要求，我好鍾意感覺自己永遠仲有跨進一步嘅可能。」Bobo姐更表示《殺》片是她演藝生涯中，最珍視的其中一部作品：「《殺出個黃昏》係咁多年嚟，我做幕前工作最感興趣嘅，因為呢部係可以伙拍到呢位跨世代男主角謝賢嘅一齣電影。老實講，如果唔係跨到呢個世代，我都未夠斤両，配做佢嘅女主角啦！」

談到跟四哥（謝賢）再度同框演出，Bobo姐笑言：「60幾年冇見呀！上一次係我4歲半拍《連理枝》，我演男仔㗎，佢都未抱霆鋒就抱我喇，我今次都係為四哥先拍！」談到對四哥印象：「英俊瀟灑、倜儻，永遠都係第一男主角。」

（即時娛樂）