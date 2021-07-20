黎振燁繼續「被消失」｜險連累劇集變倉底貨 朱智賢：經一事長一智 (19:48)

【今日直擊】何廣沛、江嘉敏及陳曉華主演的無綫劇《食腦喪B》，因劇中演夫妻的黎振燁及朱智賢，去年被爆在車廂吃蛋糕，有傳該劇險變「倉底貨」，隨着朱智賢獲無綫放生，該劇亦獲安排於MyTV Gold率先播放，今天安排一眾台前幕後宣傳該劇，不過有份演出的黎振燁繼續「失蹤」。

監製吳冠宇表示沒有刻意刪剪黎振燁戲分，但宣傳不是由他處理，他亦沒有聯絡黎振燁，海報沒有黎振燁個名，因對方不是主要演員，他認為劇集播出時間，都是跟公司安排，他只望之後能在翡翠台播出。

朱智賢表示很開心劇集終於可以出街，問會否勾起不快回憶？她說：「不會！因為都過去了，大家都向前望，不希望一件事扼殺了其他演員的努力。」對於該劇因她險變「倉底貨」，她說：「套劇出到街梗係開心啦！因為自己戲分也不少。」

問她可覺得自己比黎振燁幸運？她認為演員被動，看公司安排，公司要她做什麼便做，她亦不清楚黎振燁有沒有復出打算，她不會評價。談到監製沒有刻意刪剪黎振燁戲分，問她會否想起與黎振燁這件事？她即說：「不會了！因為經一事長一智，所有事從錯誤中學習，今次是一個好好教訓，上了寶貴一課。」被問到是否不讓男友謝東閔看該劇免尷尬？她表示私人事不談。

何廣沛認為該劇不算是「倉底貨」，因拍完也不是等太久就有得播，但他表示不知黎振燁不出席宣傳背後原因，他與對方很少對手戲，亦不熟絡，一向沒有聯絡。

江嘉敏透露最近要為將拍攝的新劇減肥，已成功減掉3公斤，目標是在1個月內減10公斤，她說：「因為這套劇要剪短頭髮，減肥望落去會瘦一點，現在節食加上配合運動，絕對有信心可以減到，我字典沒有『無可能』3個字。」

（即時娛樂）