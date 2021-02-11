「田豪祖三寶」網上平台成立 大半個月已累積200萬點擊 (20:12)

身在台灣的曾志豪會每天早上跟阿祖及貴花田網上開咪。（大會提供）

3位曾主持港台節目《瘋show快活人》的曾志豪、貴花田、王耀祖，自今年7月離開港台後，自行開設YouTube平台繼續開咪。短短大半個月，已累積200萬點擊。

曾志豪、貴花田、王耀祖多年來主持《瘋show快活人》，深受聽眾歡迎，但阿祖去年10月被安排先行離開兩位戰友，另開新節目《音樂說》：「這不是我的意願，也不是我的選擇，當時公司這個安排，確實令我有點氣餒及受傷。」直至今年7月初，收到兩個前拍檔突然不獲續約消息，雖然也是意料之內，但也令他非常憤怒：「這個節目收聽率一直高企，一下子無情地要他們即日離開，這個所謂『節目重組』，根本毫無邏輯可言。」

隨着港台人事變化，有什麼沒有預計過？貴花田表示：「突然要即日離開工作廿多年的地方，第一下的感受當然是徬徨，因為失去穩定的收入；然後卻是輕鬆了，始終這期間工作上受到不是壓力，大家要撐下去並不容易。」

他們亦師亦友，隨着離開港台，最終決定自行在網上開拓娛樂平台「田豪祖三寶Channel」，透過在YouTube開Live重聚。貴花田服務港台近27年，突然要「執包袱」，一個師奶仔，本身連上載影片都不懂，現在努力地邊學邊做。王耀祖今年4月本身忙於舞台劇演出而向電台請假，但眼見兩位好朋友突然失業，也毅然離開港台，加入開拓全新網上平台行列。曾志豪日前已離開香港，到台灣展開新生活，人雖不在港，但心依然在，決定繼續每朝跟拍檔開咪拍住上。

第一日節目在facebook及YouTube的點擊率，已經超過50萬，短短大半個月，已累積200萬點擊。聽眾的支持令他們發現這個平台的可能性原來很大，因此多了很多新的支持者，節目內容亦不再限於聲音，大家可以見得到，即時互動多了，自由度亦大了 。

他們希望透過這個全新娛樂平台，與香港朋友分享快樂和正能量，當然他們也要自食其力，因此希望可以有機會跟不同的機構、嘉賓甚至品牌合作，創造不同的可能性。

平台開通不久，曾志豪宣布已身在台灣，雖然走得比較急，但阿祖及貴花田也來得及，在他離開前的一晚，來一個告別式，在這個只有他們3人的聚會中，笑聲不絕，當然有更多不捨，但阿祖相信：「只是隔一個鐘頭飛機的路程，即使人不在香港，心依然在，我們仍然可以一起為這個平台工作。」曾志豪亦承諾會在台灣發功，拍攝當地的片段上載到新平台，把不同的娛樂跟大家分享。

（即時娛樂）