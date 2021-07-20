吳亦凡遭內地封殺 央視評論：已不是娛樂八卦 (22:15)

內地藝人吳亦凡捲入桃色風波，被網紅都美竹大爆「選妃潛規則」，雖然吳亦凡否認，並說：「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！」不過事件連日發酵，形象受影響，多個他代言的品牌跟他割席，有指這3天他損失逾5億港元。

央視網今日在微博發文表示：「做藝先做人，做人德為先。藝人不僅是職業，更肩負社會責任。吳亦凡事件鬧成這樣，已不是娛樂八卦，而是一起影響重大的法律案件和公共事件，需要相關部門全面調查，解疑釋惑。以此為鑒，我們更要進行冷思考，到底什麼樣的人，能戴起“明星”這頂桂冠，並接受大眾審視，承擔榜樣責任。近年來，個別藝人無論是私德還是公德，反復刷新下限，有不知恥者，嫖娼、酒駕、打人、吸毒無所不為，社會影響惡劣！有必要對失德劣跡者進行針對性的制度約束，通過行業自律倒逼藝人提高道德修養，把做明星的門檻提上來！」

中國電視製作產業協會青年工作委員會亦發出關於做好劣跡藝人風險控制通知，表示青工會對演員吳亦凡輿論事件保持高度關注，對廣大青工委委員提出要求：「正在與其合作的委員要及時止損，正在與其洽談合作的委員要暫停接觸；不為失德演員提供“冒頭”機會，對劣跡藝人“零容忍”，不給歪風邪氣以可乘之機。今後在聘用演員前，要做好背調，規避風險。」

（即時娛樂）