盧瀚霆被爆5年前曾出櫃認愛 「神徒」撐偶像：有咩問題？ (12:01)

有報道指Anson Lo曾在一個訪問中認出櫃，當時他的密友是舞蹈導師Ka Lok。（Ig圖片/明報製圖）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）憑港版《大叔的愛》的「凌少牧」一角爆紅，他跟呂爵安（Edan）飾演的「田一雄」成為「田牧CP」，深受觀眾歡迎；劇集結局周收視更創新高，有7.9點收視，Anson Lo在劇中演技獲讚，他的性取向再受關注。

今天有報道指Anson Lo在2016年曾在一個訪問中認「出櫃」，跟舞蹈導師Ka Lok譜戀曲，指二人因跳舞而認識，縱使遭家人反對，但Anson Lo仍勇敢認愛；在訪問中，Anson Lo表現真性情，他希望做回自己及分享快樂。他表示因工作關係，跟Ka Lok幾乎每天見面，雖然承受不少壓力，但家人由起初不接受，到最後都諒解他。

翻看Ka Lok的社交網，在2016年至2017年間有不少他跟Anson Lo的照片，但以一大班人合照居多，相中亦沒有標註Anson Lo個名，但2018年就再沒見過有關他和Anson Lo的照片。近年Ka Lok則與另一舞者交往，原來這位男舞者是前男子組合Sky成員Bon Chiu，多年前亦曾見3人合照，相信彼此有共同朋友。ViuTV回覆傳媒時表示Anson Lo現時專注工作，私人事不回應。

不少「神徒」對於偶像曾認出櫃一事，紛紛在網上留言：「無論點，教主就係教主，一樣咁喜歡佢。」、「神徒點都會係神徒，呢啲舊聞收返埋啦」、「放心，我哋好接受」、「So？好開心喎！有問題咩，性向會影響到聽歌咩？」、「一早知，就算我唔係神徒，而家咩年代，有咩問題？」、「真定假㗎？點解拍男男吻戲時個樣咁痛苦㗎？劇已完，還仲想炒餘熱？」、「電台節目佢講過細個有女朋友又唔講？」、「冇問題 支持佢」、「Edan知唔知先？」等。

MIRROR經理人黃慧君（花姐）今日凌晨在Ig限時動態以英文留言，並意有所指，意謂你不可能控制任何事，有時候你要放鬆及有信仰，相信事情會解決的。

（即時娛樂）