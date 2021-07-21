重溫跟「田田」中環激吻 「阿牧」盧瀚霆笑呂爵安牙肉凸出 (14:12)

Anson Lo在YouTube放上在中環拍攝和Edan街頭激吻片段，並笑對方嘴有黑邊及牙肉凸出。（YouTube截圖）

ViuTV人氣劇港版《大叔的愛》雖然已大結局，但依然是網上熱話，觀眾對劇中「田牧CP」甚為受落，而「阿牧」盧瀚霆（Anson Lo）前天在YouTube放了和「田田」呂爵安（Edan），在中環拍攝一場激吻戲的片段，片長近10分鐘，觀看次數近28萬。

由於是兩人熒幕初吻，「田牧CP」這場街頭激吻戲分，共拍了20多take，經理人黃慧君（花姐）當日亦在現場，並問他們拍攝感受，Anson Lo笑指Edan個嘴好黑：「Edan個嘴有黑邊，啲牙肉又凸晒出嚟，同埋佢棚牙好黃，但係佢已經漂白。」Edan則說：「其實我由《男排女將》開始已經同佢傳緋聞，當時已經畀人拍照。」

之後他們繼續拍咀嘴戲分，Anson Lo則笑Edan：「你唔好噴氣，好似我爸爸嘅味，我細個成日聞到爸爸鬚根嘅氣味，點解你會有鬚根味道？」雖然要拍好多take，但二人也沒怨言，Anson Lo再笑指拍攝當天Edan沒有口氣。Edan則澄清：「我澄清一下不嬲都冇口氣，睇番（咀嘴）畫面都幾舒服，我覺得幾得意，觀眾唔會難受。」

而Anson Lo向來怕魚，特別驚魚頭，他在Ig貼了望住金魚的照片，並留言：「如果我話…我已經克服左對魚嘅恐懼，你會唔會信？」

（即時娛樂）