《明星運動會》最終回 終極金牌大贏家今晚揭盅 (14:45)

《明星運動會》最終回今晚（21日）播映，目前「怡寶綠隊」以8面金牌領先暫登榜首，「優益C藍隊」緊隨其後，以6面金牌位居亞軍，「星火太陽能紅隊」以2面金牌暫列第3。今晚最終回將有男、女子游泳、男子足球、女子排球及集最多獎牌的田徑決賽，藍隊及紅隊能否扭轉獎牌榜走勢，成為終極大贏家呢？

《明星》昨晚（20日）播出第3集，完成了多場游泳、男子排球、足球，以及男、女子籃球等賽事。男子排球決賽由紅隊對戰藍隊，組織力強勁的藍隊進擊猛烈，最後兩局以15：4及15：5大比數擊敗紅隊，奪得金牌。

男子籃球決賽由紅隊出戰藍隊，紅隊於隊長譚俊彥及黃子恆帶領下，雖然於最後一節奮力射球力追分數，惜最後仍不敵藍隊屈居亞軍。女子籃球決賽由藍隊內鬥，分成兩組爭奪金牌，戰况激烈。兩隊賽前皆表示友誼第一，冀可獲雙冠軍。藍1隊由曾參加美國多個籃球大賽的劉穎鏇領軍，藍2隊則有同是籃球校隊成員的戴祖儀及陳曉華，兩隊實力不相伯仲。最後，藍2隊發揮穩定，以4：0些微差距勝出，榮獲金牌。

成功晉級男子蝶泳決賽的有鄭世豪、司徒暉、葉家泓、張彥博及招浩明，葉家泓以32秒24輕鬆完成賽事，順利奪金，司徒暉及張彥博則分別贏得銀牌及銅牌。賽後葉家泓表示：「最後的成績比起賽前預測的35秒快，對於決賽表現滿意。」崔錦棠及何泳芍分別奪得男、女子背泳金牌，崔錦棠謙虛道﹕「今次因為其他強勁對手都沒有報名背泳，故能幸運奪冠。」

男子足球幾場初賽亦相當精彩，紅隊蕭正楠開賽後5分鐘內射入首球，令隊員大感振奮，完場以2：0擊敗綠隊。其後紅隊再出戰藍隊，該場球賽被喻為「冠軍前哨戰」；紅隊因連賽兩場，隊員有點體能透支，未能追上藍隊的進攻，加上藍隊有徐榮、黃庭鋒、馬貫東、許俊豪等實力強勁的成員，最後藍隊以5：1大勝紅隊。蕭正楠賽後道﹕「藍隊實力太強勁，紅隊比對戰綠隊時已經踢得更為出色，十分滿意大家的表現。」今晚最後一場關鍵性球賽綠隊戰藍隊，賽果將會直接影響足球金、銀、銅結果。

（即時娛樂）