8月無綫新節目登場 《智能》李佳芯演機械人 《我家》鮑姐演非一般母親 (14:56)

無綫在8月有新節目登場，包括《智能愛人》、《我家無難事》及《煮戰》。（大會提供）

無綫翡翠台於8月黃金時段，推出劇集《智能愛人》、《我家無難事》及推廣煮食文化、培養廚藝接班人的《煮戰》。

《智能》將於8月3日首播，奧運期間由8月3日至8月6日，於晚上10時15分播映，由8月9日起回復晚上9時半播映。李佳芯首次挑戰飾演人工智能機械人角色，演出獲讚自然到位，非常搶眼。機械人缺乏情感，既要有表情，但又不能太人性化，演繹極有難度，她不但需要長時間佩戴有色隱形眼鏡、不能隨便眨眼，就連說話語氣、肢體動作和表情都與機器人無異。因應劇情需要，她更會以多個意想不到的驚喜造型登場，例如美少女戰士、古裝俠女和女僕等；陸永首次當男主角，與兩大女神李佳芯和馮盈盈，展開一段三角關係，配搭充滿新鮮感。

《我家無難事》則於8月9日起，晚上8時半播映。該劇由鮑起靜（鮑姐）、馬德鐘、唐詩詠、王君馨等合演。鮑姐於劇中飾演單親母親郭羅美蘭，是資深花鈕導師，劇中育有三名子女：大仔郭得勤（馬德鐘飾），二女郭得寶（車婉婉飾），三子郭得明（楊明飾）。

金像影后鮑起靜飾演風趣幽默的「非一般」母親，角色有別於傳統母親形象，思想較開放，以另類方式教養子女；同時今次亦是馬德鐘父子檔上場，馬德鐘兒子馬在驤客串演出，兩人的樣貌、身高、外形都非常相似，分演同一個角色的成人及年輕版，成為劇集的一大亮點。

《煮戰》將於8月23日起在翡翠台播映，該節目由江美儀主持，為了推廣煮食文化及培養廚藝接班人，大廚Ricky（張錦祥）及保哥（黃亞保）再度出擊，於《煮戰》化身成隊長，帶領廚壇新秀接受考驗，以味道交鋒，節目將會以真人騷形式進行，Ricky和保哥將挑選廚藝精英隊員，然後就每集主題食材或指定任務，進行廚藝對壘、互相挑戰。

（即時娛樂）