《聲夢》Chantel盼唱歌拍劇兩兼顧 炎明熹稱MIRROR係前輩：向佢哋學習 (17:19)

炎明熹表示MIRROR是前輩，要向他們學習，又說沒有撼的心態。（柯美攝）

【今日直擊】《聲夢傳奇》三料冠軍得主炎明熹（Gigi），今日跟姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）到中環出席活動，今次是她們完成決賽後，首個品牌商業活動，但她們不清楚酬勞。

盛傳有唱片公司有意將她們及文凱婷（Aeren）組成女團？Chantel說：「不清楚，現在要追學業和準備8月跟導師舉行的演唱會。」問她們可有興趣組女團？Yumi表示順其自然。Gigi則說：「未接到公司通知。（想獨立發展還是女團？）各有各好，女團一齊會開心，獨立發展又會學到另一種東西。（若組成女團，有信心撼贏MIRROR？）MIRROR是前輩，我們也要向他們學習，沒有撼的心態。」

對於曾志偉表示會開青春校園劇給《聲夢》學員演出，她們表示仍未接獲公司通告。問她們想拍劇還是唱歌？Chantel想兩者兼顧，她說：「我年紀還小，唱歌需要感情，而拍劇演繹角色要投放不同感情，有助唱歌。」不擔心唱歌又拍劇而影響學業？Yumi相信影響不大：「《聲夢》初期非常忙，學業有點跟不上，但習慣了，懂得分配時間就沒事。」

問Gigi現在是否成為學校的風頭躉？她說：「現在放暑假，但應該不會，返學就做回學生本分，不覺得參加完比賽就好犀利，幾個傾得埋的同學都有恭喜我，還要出來吃飯慶祝。」

有傳Chantel爸爸送了一層價值2000萬元豪宅給她？Chantel說：「是爸爸的投資，我不清楚，不是送給我的，我名下亦沒有物業。」

（即時娛樂）