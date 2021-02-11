難得同場｜Alina自薦拍《大叔》電影版 拒同簡慕華爭Stanley (19:53)

【今日直擊】簡慕華、MIRROR成員邱士縉（Stanley）女友李炘頤（Alina）、余潔滢、MIRROR成員楊樂文女友Luxi、陳海寧（Dee姐），今天到尖沙嘴出席米線店活動。在人氣劇港版《大叔的愛》跟Stanley譜姊弟戀的簡慕華，跟Stanley正印女友Alina同場，兩人一齊受訪。

簡慕華在劇中演Stanley女友Francesca，她憑此角色人氣急升，並獲帶挈外快工作，出街時被途人叫劇中角色名而感開心。她表示如果拍電影版不會乘機加價，因跟團隊合作愉快，結局沒有和Stanley親嘴，她稱因為大家各自心有所屬。Alina跟簡慕華同場，她自薦拍《大叔的愛》電影版，但不是跟簡慕華爭Stanley，笑言想令「田田」呂爵安由攣變直。她表示和Stanley同居生活OK，但未有結婚大計。日前Alina在社交網貼文怒斥公司推Job，並表示「人在做，天在看」，問她是否撐男友？Alina說：「之前個Post係誤會嚟，其實公司對我哋兩個都好好。」

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）女友Luxi，與余潔滢老友鬼鬼。Luxi表示不介意與男友以情侶檔姿態接Job，有錢齊齊搵。平日出街遇粉絲， 她會自動閃開，還幫男友影合照。余潔滢亦不介意與緋聞男友Tiger（邱傲然）合作演出，早前她參加《全民造星IV》面試，但尚未知道能否入圍。

Dee姐直認與ERROR成員阿Dee似樣，自認是「家屬」，又笑言做對方妹妹或大姨媽也不介意。問到與193（郭嘉駿）的發展可能，她表示拍完《ERROR自肥企画》後，各有各忙沒有聯絡，未有時間了解，她亦忙於拍新片。

（即時娛樂）